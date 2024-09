Guarda-redes mirandelense Edu Sousa convocado para o Campeonato do Mundo

Edu Sousa, natural de Mirandela, guarda-redes da equipa espanhola do El Pozo Múrcia foi convocado pelo seleccionador nacional Jorge Braz para o Campeonato do Mundo de Futsal que se realiza no Uzbequistão, de 14 de Setembro a 6 de Outubro.

O mirandelense, de 28 anos, conta com 44 internacionalizações e foi um dos dez nomeados, no passado fim-de-semana, para o melhor guarda-redes do mundo pelos prémios “Futsal Planet Awards 2023”, cujo vencedor acabou por ser o brasileiro Willian Felipe Dorn.

Edu já tinha sido nomeado para esta categoria em 2020, no ano em que foi considerado o melhor guarda-redes em Espanha, na altura ao serviço do Viña Valdepeñas.

Portugal é o actual detentor do troféu, em 2021, venceu a Argentina na final, com o resultado de 2-1, e a Equipa das Quinas sagrou-se campeã mundial na Lituânia.

A Selecção Nacional parte esta tarde para o Uzbequistão, onde a 16 de Setembro enfrenta o Panamá no Grupo E. A estreia portuguesa está agendada para as 13h30 de Portugal Continental (17h30 locais).

Três dias depois, a 19 de Setembro, defronta o Tajiquistão, às 16h00 (20h00 locais).

Portugal encerra a fase de grupos, a 22 de Setembro, frente a Marrocos, numa partida agendada para as 13h30 (17h30 locais). A Humo Arena, em Tashkent, acolhe os três jogos do Grupo E.

Portugal procura revalidar o título mundial conquistado na Lituânia, sendo que a Equipa das Quinas já conquistou também dois Europeus de Futsal, em 2018 e 2022, e venceu ainda a Finalíssima Intercontinental, em 2022.

Veja a lista de convocados:

Guarda-redes: Edu Sousa (El Pozo Múrcia) e André Correia (SL Benfica)

Fixos: João Matos (Sporting CP), André Coelho (SL Benfica) e Tomás Paçó (Sporting CP)

Fixo/Ala: Afonso Jesus (SL Benfica)

Alas: Pany Varela (Al-Nassr), Bruno Coelho (RFS Futsal), Kutchy (SL Benfica), Lúcio Rocha (SL Benfica) e Tiago Brito (SC Braga/AAUM)

Universal: Erick Mendonça (FC Barcelona)

Ala/Pivô: Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM)

Pivô: Zicky (Sporting CP)

Foto: FPF