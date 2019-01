Guarda-redes mirandelense reforça União da Madeira

O guardião, natural de Mirandela, vai substituir Ravi, que se lesionou com gravidade, no domingo, na partida com o Amarante. Ravi vai parar cerca de dois meses devido a uma fractura da tíbia. Daniel Clemente assinou contrato até ao final da temporada.

O guarda-redes, de 21 anos, iniciou a temporada na formação sub-23 do Portimonense, depois de ter representado o Lusitano de Vila Real de Santo António, o Braga B e o SC Mirandela, onde iniciou a formação.

O União da Madeira ocupa o oitavo lugar da série B do Campeonato de Portugal.