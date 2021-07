Guarda-redes natural de Vinhais é reforço do Vitória SC Guimarães

Tiago Gonçalves, guarda-redes natural de Vinhais, vai representar a formação sub-23 do Vitória SC Guimarães.

O guardião, de 18 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, até 2024, depois de ter terminado o vínculo ao F.C. Porto.

O jovem guarda-redes chegou ao F.C. Porto em 2016 para alinhar na Dragon Force, passou pelo Padroense a título de empréstimo dos dargões, e mostrou-se, depois, nas formações de juvenis, juniores e equipa B dos azuis e brancos.

Em 2019, com 16 anos, Tiago Gonçalves chegou a integrar os trabalhos do plantel principal do F.C. Porto.

Tiago Gonçalves iniciou-se no futebol na Montes Vinhais e foi a serviço da da Selecção Distrital da A.F. Bragança, em 2016, que se destacou no Torneio Lopes da Silva.

Foto de Vitória SC Gumarães