Há cada vez mais brasileiros a escolher Trás-os-Montes para viver

Nos últimos anos, Portugal tem sido um destino cada vez mais popular para os brasileiros que procuram uma nova vida fora do seu país de origem. No entanto, ao contrário do que muitos poderiam esperar, não são apenas as grandes cidades como Lisboa e Porto que atraem os novos moradores. Cidades do interior, como Bragança, fazem parte dos destinos preferidos dos brasileiros, uma vez que oferecem uma combinação atraente de qualidade de vida, segurança, e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Entre os brasileiros que escolheram Bragança como novo lar, estão Luciana Oliveira, Fabiana Silva e Pedro Pecora. Cada um com as suas razões e experiências, ilustram bem o perfil diversificado dos novos imigrantes que se instalam no interior de Portugal.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com