Há falta de árbitros na A.F. Bragança

São cerca de 50 os árbitros de futebol e futsal que actualmente preenchem os quadros da Associação de Futebol de Bragança (AFB). Um número insuficiente e que traz dificuldade ao Conselho de Arbitragem para garantir equipas de arbitragem em todos os jogos das competições distritais

“Temos tido bastantes dificuldades naquilo que são as nomeações e em não repetir os árbitros nos jogos. Mas, é fruto da evolução da associação e dos campeonatos com mais jogos, mais competição e isso requer mais equipas de arbitragem”, referiu Fernando Lhano, presidente do Conselho de Arbitragem da AFB.

Mas a falta de árbitros não é um problema apenas um problema da AFB, segundo o responsável da arbitragem é transversal às restantes associações de futebol do país. Recrutar é difícil mas reter quem acaba o curso de árbritro é ainda mais complicado. “Isto é um problema transversal às outras associações de futebol. Tem havido uma grande dificuldade no recrutamento de árbitros. É um problema geral. Iniciámos outro curso e temos bastantes candidatos, mas o difícil é, depois, mantê-los, ou seja fazer com que gostem e façam carreira, que os pode levar a outros patamares”, explicou.

Se no sector masculino a falta de árbitros começa a ser visível, em femininos é ainda mais evidente. “Se já é difícil em masculinos em femininos a dificuldade é ainda maior. No último curso tivemos quatro candidatas a árbitras e neste também temos quatro ou cinco”.

Nos quadros nacionais da arbitragem, a A.F. Bragança conta com cinco árbitros, quatro no futebol e um no futsal. Para o presidente do conselho de arbitragem é um bom número, atendendo à realidade do distrito, mas acredita que é possível promover mais árbitros. “Olhando para a nossa realidade é um número simpático. Recordo que há bem pouco tempo tínhamos apenas um árbitro no nacional e agora temos quatro no futebol e um no futsal. É verdade que podíamos ter mais e vamos trabalhar para isso”.

Cláudio Miranda, Paulo Silva e Nuno Augusto são os árbitros de futebol da AFB nos nacionais. A estes junta-se João Pedro Afonso mas na Liga Profissional. No futsal, a associação é representada por João Martins, que foi promovido à categoria C3.