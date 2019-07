Helena Gonçalves é chefe de comitiva da selecção nacional de basquetebol no Europeu sub-20 feminino

Helena Gonçalves foi escolhida para chefe de comitiva da equipa das quinas, que já está na República Checa para disputar o Campeonato da Europa Divisão A.

O europeu começa no próximo sábado, dia 3 de Agosto, e Portugal faz parte do grupo A juntamente com a Sérvia, Espanha e Letónia. Eugénio Rodrigues, seleccionador nacional, convocou 12 jogadoras.

A formação nacional defronta a Espanha na primeira jornada do Campeonato da Europa, que termina no dia 11 de Agosto.