Henrique fez hat-trick para o Sendim e Rebordelo isolou-se na liderança

Henrique Almeida fez hat-trick no triunfo do GD Sendim por 6-3 frente ao Vila Flor SC e é já o terceiro melhor marcador com quatro golos, uma média de um golo por jornada. Fernando e Chiquinho, que bisou, apontaram os restantes tentos da equipa de Vítor Reis.

No Vila Flor SC, apesar da derrota, destacou-se o avançado Tózinho que marcou dois dos três golos da formação orientada por Tavinho Rodrigues.

Quanto ao Rebordelo soma e segue. Os comandados de Nuno Loureiro aplicaram ‘chapa 4’ ao Vilariça e isolaram-se na liderança do campeonato com 12 pontos.

Adriel voltou a fazer o gosto ao pé, bisou, e tem já sete golos marcados, liderando a lista de melhores marcadores.

Já o Argozelo escorregou no terreno dos Estudantes Africanos, perdeu por 3-2, foi a primeira derrota do conjunto de Lopes da Silva. O resultado fez cair o Argozelo para o terceiro lugar. Maldini, Helton e Alex Soares marcaram para os Estudantes. Os golos da equipa de Lopes da Silva foram apontados por Michel Camargos.

Quanto ao encontro Macedo – Vimioso terminou com um empate a duas bolas e o Carção – Mirandês foi adiado para o dia 5 de Janeiro.