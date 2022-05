Hernâni Dias eleito presidente da distrital de Bragança do PSD

Hernâni Dias, que encabeçou a única lista a sufrágio, é o novo presidente da estrutura. O também presidente da Câmara Municipal de Bragança, que está agora a cumprir o terceiro e último mandato, substitui Jorge Fidalgo, actual presidente da Câmara Municipal de Vimioso, que cumpriu três mandatos à frente da distrital e, por isso, não podia mais recandidatar-se. Apesar das tentativas de contacto, ainda não foi possível chegar à fala com Hernâni Dias. A eleições, no sábado, foi também a Comissão Política Concelhia de Bragança. António Baptista, o único candidato que se apresentou a eleições, mantém-se como presidente da estrutura e vai assim cumprir um terceiro e último mandato. Para a concelhia votaram 352 dos 520 militantes inscritos. António Baptista arrecadou 90% dos votos. Este último mandato será pautado por um “trabalho de continuidade”. “Foi com agrado que recebemos mais uma vez o voto da confiança dos militantes e é com responsabilidade que vamos continuar o nosso trabalho, que passa por tornar o partido cada vez maior e mais forte no nosso concelho. Vamos continuar a aumentar o número de militantes, bem como vamos integrá-los a eles e aos simpatizantes. Vamos continuar a chamar os jovens e vamos trabalhar na preparação dos próximos actos eleitorais”, esclareceu o ex-presidente da Junta de Freguesia de Alfaião, em Bragança. No mesmo dia, sábado, também se realizou a eleição do presidente do Partido Social Democrata. Luís Montenegro, que defrontou Jorge Moreira da Silva, venceu com 72,47% dos votos, a nível nacional. Segundo o site oficial do partido, Jorge Moreira da Silva arrecadou apenas 27,53%. Luís Montenegro venceu em todos os distritos. No de Bragança conseguiu 85,88% dos votos. Já Jorge Moreira da Silva ficou com apenas 14,12%. No distrito de Bragança o novo líder do PSD só perdeu para o derrotado no concelho de Freixo de Espada à Cinta. Em Bragança, dos 1305 militantes, votaram 900: 760 dos quais em Montenegro, 125 em Jorge Moreira da Silva. Houve 10 votos brancos e cinco nulos. Luís Montenegro, que será o 19º presidente dos laranjas, chegou a deputado com apenas 29 anos, era Durão Barroso presidente do PSD. “Vamos ter um PSD naturalmente diferente, com uma nova fase, no início de uma legislatura com maioria absoluta, em que podemos programar as coisas para quatro anos, com vista a disputarmos as legislativas em 2026. Será certamente um partido diferente, renovado, rejuvenescido, mais aberto, com uma intenção muito clara de ir à sociedade atrair os melhores para dentro do PSD”, afirmou sábado aos jornalistas.