Hidro Pole a nova moda dentro de água

Mas o que é o Hidro Pole? “É uma aula de treino cardiovascular com o uso do pole, poste em português. É uma modalidade criada em Inglaterra, importada para Portugal e comercializada pela Double Splash no nosso país. É uma aula super divertida, para toda a população e que trabalha o corpo todo”, explicou João Regufe, professor de Hidro Pole.

João Regufe recomenda a cem por cento a modalidade. “É uma modalidade mais segura, com menos impacto, muito recomendada e que está a virar moda”.

A actividade contou com cerca de 60 participantes e “superou as expectativas” segundo Catarina Parreira, técnica superior de desporto do Município de Bragança. “Foi uma aula muito interessante e divertida”, acrescentou.

A demonstração de Hidro Pole fez parte do programa Hidrofresh que o Município de Bragança proporcionou aos brigantinos, no sábado, integrado no plano de incentivo à prática desportiva.