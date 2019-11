Homenagem de Macedo de Cavaleiros a Roberto Leal adiada para Fevereiro do próximo ano

Fevereiro do próximo ano foi o mês escolhido para reagendar a homenagem póstuma a Roberto Leal, em Macedo de Cavaleiros. Inicialmente estava previsto ser realizada no dia do nascimento do cantor, 27 de Novembro, mas para que a família possa estar presente e “atendendo ao carácter simbólico e de grande emotividade”, a homenagem foi adiada.