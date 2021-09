Honório Martins é o novo treinador da AD Paredes

Honório Martins vai estrear-se no comando técnico de uma equipa de futebol feminino. O treinador, de 45 anos, já trabalha com formação sub-19 da Associação Desportiva Paredes, que vai competir no Campeonato Nacional de Juniores femininos.

Honório Martins orientou o Grupo Desportivo Mirandês, na época passada depois da passagem pelas equipas de formação do Grupo Desportivo de Bragança.