Hoquista de Bragança estreou-se na selecção de talentos da Federação Portuguesa de Patinagem

A atleta brigantina defrontou a selecção distrital da Associação de patinagem de Setúbal, no sexto jogo do dia do 44º Torneio Inter-Regiões de Hóquei em Patins, que começou este sábado, em Bragança. A equipa sadina venceu por 3-1.

Ana Fernandes é presença assídua nos trabalhos da selecção distrital da Associação de Patinagem do Porto e foi uma das convocadas para representar a formação da OIST.

O Torneio Inter-Regiões de Hóquei em Patins conta com 12 selecções distritais, é organizado pelo Clube Académico de Bragança e Federação Portuguesa de Patinagem e termina no dia 12 de Abril.

Foto de Diogo Pinto