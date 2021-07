Hugo Pereira reforça baliza do C.A. Macedo de Cavaleiros

O jovem guarda-redes, de apenas 18 anos, assinou por uma temporada, depois de ter representado o Grupo Desportivo de Bragança na época 2020/2021.

Com a camisola dos brigantinos estreou-se a titular na jornada 12 do Campeonato de Portugal, frente ao Braga B, tornando-se o segundo guarda-redes mais novo da história do GDB a estrear-se no plantel principal a titular, depois de Beto Antas em 1977/1978.

“É um orgulho poder representar este clube histórico. Os adeptos podem esperar compromisso, ambição e garra, dentro e fora de campo para tentar ajudar o clube a cumprir os objectivos”, referiu o guardião.

Hugo Pereira é a oitava contratação do C.A. Macedo de Cavaleiros para a nova temporada, no Campeonato de Portugal.