Idoso terá matado mulher antes de se suicidar em aldeia de Vinhais

Ao que tudo indica, segundo esclareceu uma fonte da GNR, a idosa terá sido morta pelo próprio marido, com a mesma idade, antes deste ter cometido suicídio. O idoso também terá ferido a filha de ambos, uma mulher com 49 anos. Os bombeiros de Vinhais foram accionados para um possível homicídio, por volta do meio dia e, à chegada, os operacionais encontraram os dois idosos já em paragem cardiorrespiratória e a vítima mais nova com ferimentos graves, sendo que tinha projectéis no tórax. A filha de ambos estava consciente, à chegada dos bombeiros, mas ficou ferida com gravidade e foi helitransportada para o hospital de Bragança. Os bombeiros encontraram as três pessoas dentro da casa onde viviam, todas elas com ferimentos provocados por uma arma de fogo. O óbito dos idosos foi declarado no local pela equipa da VMER de Bragança. A Polícia Judiciária está a investigar o caso. Ao Jornal Nordeste, a GNR não confirmou se se estava perante uma situação de violência doméstica mas o Jornal de Notícias avançou que o crime existia entre o casal e que a mulher já tinha feito queixa do homem, em França, onde estiveram emigrados, e até mesmo em Portugal.