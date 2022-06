Igor mostra veia goleadora no triunfo caseiro do Mogadouro

Está bem encaminhado o Clube Académico de Mogadouro para alcançar a subida ao Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Os transmontanos venceram, esta sexta-feira, o Montalegre, em casa, por 7-2 e ocupam op segundo lugar com 6 pontos, estão logo atrás do São Mateus, que venceu o Gondarém por 2-0, com mais um ponto, 7 no total.

Na recepção à turma barrosã brilhou Igor Cordeiro. O ala, de 25 anos, apontou cinco golos. Samuel Silva e Tick apontaram os restantes tentos dos mogadourenses.

Este foi o primeiro de dois jogos do Mogadouro agendados para este fim-de-semana. Amanhã, os comandados de Artur Pereira recebem o São Mateus na quarta jornada, que marca o início da segunda volta da competição. Diz o ditado que não há duas sem e três e é a fazer fé nesse dito popular que o Mogadouro acredita na terceira vitória consecutiva em casa. O jogo está marcado para as 17h00.

Foto de C.A. Mogadouro