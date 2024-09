II Jornadas de Formação de Futsal vão realizar-se em Macedo de Cavaleiros

A Associação de Futebol de Bragança (AF Bragança) promove as II Jornadas de Formação de Futsal 2024 no próximo dia 5 de Outubro, em Macedo de Cavaleiros. A iniciativa terá como oradores Joel Rocha, treinador do Sporting Clube de Braga, e Pedro Silva, Coordenador Técnico da Escola Desportiva e Cultural de Gondomar.

A formação destina-se a treinadores de futsal e é creditada para efeitos de revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) e diploma UEFA com duas unidades de crédito.

A sessão de abertura das II Jornadas de Formação de Futsal está prevista para 09h30, o evento conta com duas componentes teóricas no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros e duas componentes práticas no Pavilhão Municipal, com principal foco nos temas de intervenção da equipa técnica pluridisciplinar e dos níveis de desempenho.

A formação tem o custo de 9,99 euros e pode efectuar a inscrição em https://shre.ink/DaZs. Para mais informações pode contactar a AF Bragança através do e-mail: formacao@afbraganca.pt.