II Trail da Lombada espera cerca de duas centenas de atletas

A aldeia de São Julião, no concelho de Bragança, recebe no próximo domingo, dia 27, a segunda edição do Trail da Lombada.

Trata-se da primeira prova do campeonato distrital da modalidade da Associação de Atletismo de Bragança (AAB) e conta com a organização do Grupo Desportivo de Bragança (GDB).

Esta será a primeira prova de trail running com a assinatura do GDB e Sérgio Afonso mostra-se confiante. “Estamos muito empenhados em que corra tudo bem. Contamos com a presença de vários atletas de todos os clubes do distrito e até estamos a trabalhar na promoção ibérica do evento contando também com atletas oriundos de Espanha”, disse o responsável pela secção de atletismo do GDB.

São esperados cerca de 200 participantes tendo já confirmado a presença Rui Muga, Pedro Rodrigues e José Carvalho do Clube Académico de Mogadouro; Eva Fernandes e Manuel Palmeiro do Ginásio Clube de Bragança; ou Ilídio Moreiras do GDB.

A prova tem como madrinha a brigantina Lucinda Moreiras (GDB) que no dia 12 deste mês se sagrou campeã nacional de estrada em veteranas F50, no Jamor. “A Lucinda é um importante elo de ligação a todos os adeptos e praticantes da modalidade”, referiu Sérgio Afonso.

Quanto ao percurso “terá 16 km e tem como cenário as paisagens da zona da Lombada”, acrescentou o responsável.

O II Trail da Lombada tem início às 09h30, no próximo domingo, em São Julião e faz parte do programa da Feira Rural da Terra e da Gente de Lombada.