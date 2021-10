Ilídio Moreiras (ex-GDB) e Nuno Pereira (ex-Belenenses) vão vestir as cores do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros

Depois de Rui Muga, Carlos Lopes e José Carvalho, os três ex- Associação Jovens Activos Mogadourenses, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros vai contar também com Nuno Pereira e o brigantino Ilídio Moreiras.

Nuno Pereira tem 35 anos e representou o Belenenses. O atleta, natural de Vila Real, foi campeão nacional de duatlo de estrada e de montanha no escalão de seniores 35-39 anos, em 2020.

Há dois anos, Nuno Pereira foi distinguido com um prémio fair-play por ter ajudado um atleta que cai na linha de partida de uma prova de corta-mato.

Quanto a Ilídio Moreiras (ex-GDB) colecciona medalhas, sobretudo no trail running. O atleta, de 44 anos, venceu a Taça Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança em 2019, por exemplo, e no passado mês de Setembro venceu o III Trail Nossa Senhora do Amparo, em Mirandela.