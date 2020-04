INEM e Saúde 24 com falta de coordenação

José Fernandes diz que a Linha de Saúde 24 está a pedir às pessoas, que telefonam por socorro, para telefonarem para os bombeiros e o "problema" é que " pensam que o transporte é assegurado pelo INEM mas não é verdade". Segundo o comandante, há um exemplo muito claro: no dia 3 de Abril os bombeiros receberam uma chamada da Associação dos Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB), para socorrer uma criança de sete meses com "sintomas fortes". "A mãe havia telefonado para a Linha de Saúde 24 para o bébe ser socorrido. "Como em Bragança não há urgência pediatrica teve que ser transportado para Vila Real. Ninguém do Estado assumiu esse transporte e foi assumido, e bem, pela ASMAB", esclareceu José Fernandes, que acrescentou que os bombeiros também vão ajudar a custear a deslocação.

O comandante critica ainda que nem o INEM nem a Linha de Saúde 24 tenham cedido algum do material que, nesta altura, estão a utilizar. "A sociedade, pessoas individuais e empresas... tem vindo aqui muita gente a trazer-nos alimentação, a dar-nos equipamento e aquilo que precisamos. Felizemnte temos equipmaneto mas não foi dado nem pelo INEM nem pela Saúde 24. o equipamento que estamos a utilizar, que é muito e caro, tem sido suportado pela direcção da associação e por donativos de empresas e particulares. Estamos a ir ao encontro das necessidades e ninguém em Bragança ficará sem socorro".

A corporação brigantina está a ser testada para a covid-19 mas, segundo José Fernandes, quem lhes valeu para que isto fosse possível foi a câmara de Bragança. "A nossa corporação está a ser, neste momento, toda testada. Temos que ter a certeza que não somos o agente que vai infectar. Tivemos o socorrer da câmara, que fez um esforço pagando. Teve que ser a câmara a pedir para que fossemos testados".

O comandante sublinhou que os bombeiros de Bragança estarão sempre presentes onde for preciso e para quem for preciso.