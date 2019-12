Inês Lage à espreita do Campeonato da Europa de Basquetebol

Inês Lage é um nome a fixar. Um caso de verdadeira persistência e muito talento. Num distrito onde o futebol segue a tendência nacional e absorve grande parte das crianças e jovens, o basquetebol luta pelo seu espaço e os atletas por um lugar ao sol.

Inês Lage parece já ter encontrado o caminho para concretizar o seu grande objectivo, afirmar-se nesta modalidade. A atleta natural de Mirandela estreou-se, no fim-de-semana, em jogos oficiais pela Selecção Nacional sub-16 feminina no Torneio Medina Del Campo, em Espanha.

Mais importante que os resultados nesta prova foi “a experiência internacional”, destacou a atleta que espreita a convocatória para o Campeonato da Europa 2020, que se realiza no nosso país, em Matosinhos. “É o meu grande objectivo, pois daria seguimento a todos os estágios em que participei. O meu sonho é ir ao Europeu”, afirmou

E para chegar a este patamar, Inês Lage mudou-se, em Setembro deste ano, de armas e bagagens para Lisboa, mais concretamente para o Centro de Treinos de Alto Rendimento (CAR) do Jamor.

A mudança foi grande, diríamos mesmo radical. Inês Lage entrou numa rotina de mais trabalho, dedicação e muito espírito de sacrifício, pois só desta forma conseguirá singrar no basquetebol. O dia é praticamente cronometrado e há horários para tudo.

“De manhã tomámos o pequeno-almoço no Centro de Estágio, depois vamos na carrinha da federação para a escola, regressamos para o almoço e depois voltamos para a escola. Saímos às 17h30 das aulas e temos treino das 18h00 às 21h00, são sempre três horas diárias, uma hora de ginásio e duas de pavilhão. É cansativo, mas habituamo-nos assim que ganhamos rotinas”, contou.

A atleta do S.C. Mirandela, clube onde se iniciou na modalidade, não se arrepende da mudança e aponta a “intensidade” como a grande diferença entre os treinos a que estava habituada na formação da cidade do Tua e agora no CAR.

Para chegar à Selecção Nacional sub-16, Inês Lage passou por um estágio de observação, que contou com 18 atletas, na Cruz Quebrada, em Lisboa, de 17 a 19 de Dezembro, tendo depois integrado o lote das 12 jogadoras convocadas para representar Portugal em Espanha.

“Depois integrar o lote das 12 convocadas era uma questão de trabalhar. Não vou dizer que estava à espera ou não pois é uma questão que os treinadores têm que resolver”.

Inês está assim muito perto de entrar na convocatória para o Europeu 2020. Este é mais um objectivo que a mirandelense quer concretizar e que nunca imaginou poder alcançar.

“Sinceramente nunca pensei chegar a este nível pois os atletas do nosso distrito não são muito observados, a não ser nas festas do basquetebol no Algarve. Por acaso o ano passado correu-me bem”, disse.

E neste seu ainda curto trajecto não esquece o S.C. Mirandela, onde jogou seis anos, e realça a importância do clube na sua formação. “Jogo no clube há seis anos, desde os minis e foi muito importante na minha evolução”.

Inês Lage concilia o desporto com os estudos, frequenta o 10º ano, e faz parte de um grupo restrito de 14 jovens com talento para o basquetebol e que estão em regime de internato no CAR do Jamor.

O Centro de Treinos de Alto Rendimento conta com profissionais qualificados e os melhores e mais modernos meios técnicos na preparação de atletas de alto rendimento, selecções nacionais e no desenvolvimento de jovens talentos.