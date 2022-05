Inês Lage sagra-se campeã nacional de basquetebol em sub-19

O CPN/Imoparter de Inês Lage conquistou, este domingo, o título de campeão nacional feminino de sub-19 pela quinta vez na sua história, depois da vitória por 69-60 frente ao GDESSA, na fase final da competição.

A jogadora mirandelense ingressou no CPN de Ermesinde esta temporada, depois de ter representado o Sport Algés e Dafundo e o S.C. Mirandela, agora Mirandela Basquete Clube.

Em 2019, Inês Lage fez parte de um grupo restrito de 14 jovens com talento para o basquetebol que estiveram em regime de internato no Centro de Treinos de Alto Rendimento (CAR) do Jamor

A mirandelense conta também com chamadas às selecções jovens nacionais de basquetebol.