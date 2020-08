Inês Lage vai representar o Sport Algés e Dafundo

A basquetebolista, de 16 anos, há quase um ano que integra o Centro de Treinos de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em regime de internato, faz parte de um grupo restrito de 14 jovens com talento para o basquetebol.

Inês Lage confessa que teve “alguns convites” e “após análise individual, da família e treinadores”, optou por escolher o Sport Algés e Dafundo.

No clube de Algés, emblema de referência na modalidade, a atleta mirandelense quer continuar a aprender e ganhar o seu espaço na equipa. “As expectativas são boas, tenho o intuito de continuar a crescer dentro e fora de campo e com o tempo conseguir ganhar espaço na minha equipa”.

Inês também já olha para o futuro e quer continuar a representar a selecção nacional está nos seus horizontes. “Quero continuar a ter oportunidade de representar Portugal e num futuro próximo ter a oportunidade de jogar nas principais competições a nível nacional”, afirmou.

Inês vai jogar, para já, na equipa sub-19 e continuar a treinar no Centro de Treinos de Alto Rendimento do Jamor. “O convite foi renovado por parte do CAR e eu aceitei com muito gosto, pois para além de ter gostado dos resultados obtidos do trabalho realizado na época passada, julgo que continua a ser uma mais valia para a minha progressão”.

A jovem basquetebolista confessa que a estadia no CAR a tornou ainda mais responsável, conciliando o basquetebol com os estudos, e que crescei “bastante a nível pessoal”. “É uma realidade completamente diferente do que estava habituada. As principais diferenças têm a ver número de horas de treino, tornando esta experiência mais gratificante, competitiva e enriquecedora”, concluiu.

Em Dezembro do ano passado, Inês Lage estreou-se em jogos oficiais na Selecção Nacional sub-16. Aconteceu no Torneio Medina Del Campo, em Espanha.