Iniciados da Escola Arnaldo Pereira são campeões distritais a duas jornadas do final do campeonato

A formação de iniciados da Escola Arnaldo Pereira já é campeã distrital de futsal. A jovem equipa treinada por Hugo Martins confirmou o feito este sábado com um triunfo, 8-4, frente ao CASC Freixo, o seu mais directo opositor.

Os brigantinos conquistam o título distrital pela segunda temporada consecutiva e a consequente passagem à Taça Nacional, onde vão representar a A.F. Bragança.

Quando faltam duas jornadas para terminar a competição, sendo que a Escola Arnaldo Pereira apenas vai jogar uma, já que folga na última, agendada para o dia 4 de Março, o objectivo passa agora por manter a invencibilidade. A formação de Bragança lidera em todas as frentes. Já é campeã invicta, em 11 jornadas outras tantas vitórias, soma 33 pontos, tem o melhor ataque, 133 golos apontados, e a melhor defesa, 18 golos sofridos.

Os brigantinos vão terminar a participação no distrital de futsal no dia 4 de Fevereiro, fora de portas, com o Santo Cristo.

Foto de EFAP