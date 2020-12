Inter-associações de Corta-Mato adiado para 27 de Dezembro

A prova organizada pela Associação de Atletismo de Braga foi reagendada face aos ajustes das datas de algumas competições.

A competição destinada às selecções distritais vai contar com a participação da Associação de Atletismo de Bragança (AAB), sendo que a selecção masculina conta com seis atletas com um percurso notável. Rui Muga, Carlos Lopes, Ilídio Moreiras, Pedro Rodrigues, José Carvalho e Ricardo Ribas.

Cada selecção distrital pode convocar um total de 12 atletas (seis femininos e seis masculinos) do escalão absoluto (juniores, seniores e veteranos).

O Inter-associações de Corta-Mato vai contar ainda com uma prova aberta feminina e uma masculina, para todos os outros atletas dos escalões de juniores a veteranos.