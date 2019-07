Inter-freguesias de Bragança entra em fase decisiva

Parada Failde – Coelhoso, Nogueira – Alfaião, Sortes – Samil e Sé Santa Maria Meixedo – França são os jogos dos quartos-de-final, agendados para esta terça-feira (da 30).

A freguesia de Nogueira terminou a fase de grupos na liderança com 15 pontos seguida da equipa da União de Freguesias de Santa Maria, Sé e Meixedo com igual pontuação.

Sortes foi a vencedora do grupo B, Parada Failde do grupo C e França do grupo D. Passaram aos quartos-de-final as duas primeiras classificadas de cada série.

As meias-finais estão marcadas para quarta-feira (dia 31) e a final joga-se na quinta-feira (dia 1), no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.

O V Torneio Inter-freguesias do Concelho de Bragança começou no dia 6 de Julho com 26 equipas e 366 jogadores.

Foto de Município de Bragança