Investidos 500 mil euros para reabilitar Casa do Adro em Alfândega da Fé

Já se iniciaram as obras de reabilitação da Casa do Adro, também designada Casa do Arcebispo D. José de Moura. No edifício, no centro da vila de Alfândega da Fé, vai ser criado um Museu Municipal de Arte e um Posto de Turismo. A primeira pedra da intervenção, de cerca de 500 mil euros, financiada a 85% pelo Norte 2020, foi lançada dia 21 de Setembro, numa cerimónia que marcou o início da intervenção, que vai reforçar a oferta cultural e turística do concelho. “É uma obra que vem dar duas respostas que não tínhamos no concelho: um espaço museológico onde possamos dinamizar e valorizar a nossa cultura e um posto de turismo para promover e divulgar melhor o concelho. Para além disso, estamos a investir na zona histórica e num edifício que tem uma história ligada a uma família e a uma personagem importante do nosso concelho”, afirma o presidente da câmara de Alfândega, Eduardo Tavares. O futuro museu municipal, que deve estar pronto dentro de um ano, vai acolher espólio de arte local em exposições permanentes, mas também mostras itinerantes. “Queremos valorizar algum do nosso património e que o público, em geral, não pode ver, nem visitar. Queremos que seja um espaço versátil com exposições fixas e itinerantes”, disse o autarca. Além da criação destas duas infraestruturas na sede de concelho, associado ao projecto vai ser realizada uma investigação sobre a história da família do arcebispo e da casa, que será compilada num livro a ser apresentado a 8 de Maio, no feriado municipal de Alfândega da Fé.