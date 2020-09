Investigador do IPB considerado o melhor do mundo na área da natação

“Fui um pouco apanhado de surpresa”, confessou o investigador ao Jornal Nordeste a propósito da classificação obtida no ranking Expertscape. Tiago Barbosa lidera a tabela e foi, assim, considerado o melhor investigador do mundo em “Water Sports”.

“É uma alegria muito efémera pois é uma alegria no próprio dia. Traduz apenas o trabalho passado e não podemos ficar agarrados ao passado. No dia seguinte temos que olhar para o futuro”.

A classificação dos investigadores tem como base as publicações científicas publicadas por cada um nos últimos dez anos, tendo em conta não só a quantidade de artigos mas também a sua qualidade. E Tiago Barbosa tem nada mais, nada menos do que 600 trabalhos, sendo que 160 são de referência internacional e foram publicados em jornais científicos de nível mundial e revistas, como a britânica Nature.

“Eu tenho algumas publicações na Nature e em áreas mais específicas das ciências do desporto, como por exemplo na área da biomecânica do desporto ou medicina desportiva”, disse o professor.

Tiago Barbosa tem 46 anos, é natural do Porto e desde 1998 que lecciona a disciplina de biomecânica no IPB na Escola Superior de Educação. Pelo meio há uma experiência no estrangeiro, em Singapura. Em 2012, o investigador foi convidado para trabalhar na Nanyang Technological University, uma das melhores universidades do mundo com menos de 50 anos, onde esteve sete anos.

“Quando, em 2012, falei com os responsáveis do IPB sobre esta oportunidade não me colocaram obstáculos e disseram-me que tinha as portas abertas para quando quisesse voltar e cá estou eu. Em Singapura já tinha contrato efectivo, mas chegou uma hora em que disse que estava na altura de voltar para casa, para Bragança”, referiu.

O investigador entende este reconhecimento pessoal como um todo, ou seja o reconhecimento do valor de Trás-os-Montes e do IPB. “Há muita gente de valor na região na educação, investigação, desporto, negócios e política. Espero poder servir de inspiração a uma nova geração de transmontanos. Estou muito agradecido ao IPB pela visão estratégica de olhar para Trás-os-Montes não como um local remoto mas como uma porta de entrada em Portugal”.

Tiago Barbosa liderou a equipa que, em 2017, escreveu o manual de apoio ao ensino da natação a pedido da Federação Internacional de Natação Amadora, lançado em Singapura.

Na área da biomecânica destaca-se ainda o trabalho realizado com o atleta paralímpico Mário Trindade, natural de Vila Real. O investigador acompanhou a par e passo o percurso nos Jogos Paralímpicos de 2016, tendo publicado, em parceria com a treinadora do atleta, Eduarda Coelho, um artigo sobre a final no European Jornal Physics.

Tiago Barbosa colabora ainda com a Federação Portuguesa de Natação.