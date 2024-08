Investimento no mercado de arrendamento “será cada vez mais atractivo”

Segundo os cálculos da Associação Portuguesa de Proprietários, um imóvel adquirido por 150 mil euros vai começar por pagar mais de 1800 euros de Imposto Municipal sobre Transações, 1200 de imposto do selo e mais de 700 de escritura pública. Somam-se os custos anuais de 450 euros com o Imposto Municipal sobre Imóveis. Assim, os encargos fiscais e parafiscais são de cerca de 9400 euros em 10 anos. Se o imóvel for arrendado, por exemplo, por 450 por mês, em 10 anos gera uma receita de 54 mil euros. A esse valor têm de se subtrair os cerca de 9400 euros. Além disso, há mais despesas a considerar, ou seja, os rendimentos das rendas têm de ser tributados em IRS. Neste caso, caso o proprietário pague a taxa de 28% sobre os 54 mil euros, a receita cai para cerca de 29400 euros.

Apesar de tudo, estas contas não assustam muitos dos que querem investir. Há várias pessoas que consideram que este é o investimento mais seguro.