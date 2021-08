IPB abre Curso Técnico Superior de Termalismo em Vimioso

O Instituto Politécnico de Bragança vai abrir um Curso Técnico Superior Profissional em Termalismo e Bem- -estar nas termas de Vimioso. As inscrições estão abertas até ao final de Agosto e são precisas 20 candidaturas para o curso abrir. O CTESP tem a duração de dois anos, equivale ao nível cinco e decorrerá na totalidade em Vimioso. Segundo o presidente do IPB, este curso forma profissionais para “trabalhar na área do termalismo e bem-estar”, desde spas a termas e possibilita o ingresso em licenciaturas na área da saúde. Orlando Rodrigues explicou ainda que para além dos alunos que acabaram o décimo segundo ano recentemente, também se podem candidatar pessoas com mais de 23 anos. “Os alunos podem ingressar num concurso local feito ao IPB desde que tenham concluído o 12º ano, ou se tiverem mais de 23 anos podem candidatar- -se, mas terão de fazer uma prova”. Esta é uma parceria entre o politécnico de Bragança e a Câmara Municipal de Vimioso. O presidente reconhece que “apostar no ensino superior, ainda que no domínio técnico” é uma mais-valia, uma vez que o IPB só oferece este curso no distrito de Vila Real, em Chaves. Jorge Fidalgo destacou ainda a importância da vinda de pessoas para a vila, não só em “termos económicos”, mas também “sociais”, referindo que os alunos serão “muito bem” recebidos. Com a vinda dos estudantes e de alguns não terem possibilidades financeiras para suportar o alojamento, a câmara de Vimioso tem em cima da mesa a possibilidade de reabrir a residência para estudantes que está desactivada e a cargo do município.