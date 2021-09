IPB acolhe Semana da Economia Circular

O objectivo passa por estimular a transição para o uso eficiente dos recursos. Esta iniciativa decorre na Escola Superior Agrária e prevê-se ajudar a que a Economia Circular esteja presente em novos modelos de negócios, possibilitando espaços de criatividade, geração de ideias e resposta à mudança, que contribuam para acelerar a transição do modelo “linear” para o modelo “circular”. No total, são cinco dias de sensibilização e também de informação, acerca do que se pode fazer no âmbito deste novo modelo de sociedade, em que se pode aumentar a produtividade das empresas, com acções, como o aproveitamento dos remanescentes e resíduos resultantes dos processos de produção. Dar nova vida, criar novos produtos, encontrar novas soluções de aumento da produtividade e, ao mesmo tempo, apostar na inovação, com ganhos evidentes não só económicos como ambientais é esse o propósito deste conceito. A iniciativa é cofinanciada e envolve um consórcio formado por 11 entidades de Portugal e de Espanha, estando aberta a todos os empreendedores, empresários e comunidade em geral. As iniciativas, dirigidas a empresas, instituições, investigadores, alunos e à população em geral, passam por debates, palestras, workshops, exposições, entre outras. Estas actividades visam estabelecer as condições para novas iniciativas empresariais com a criação de redes de empresários e PME, a promoção do empreendedorismo, o trabalho colaborativo, a utilização partilhada de espaços e equipamentos, a formação e os serviços avançados através da utilização das TIC e tecnologia de impressão 3D. Especialistas e investigadores de Portugal e Espanha, bem como empresas dos dois países, vão estar presentes para partilhar os seus conhecimentos.