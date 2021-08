Irene Favas reforça plantel do GD Chaves e Paulo Touças a equipa técnica

Irene Favas vai jogar na 1ª Divisão feminina de futsal. A ala, de 28 anos, assinou com o Grupo Desportivo de Chaves para a temporada 2021/2022 e regressa, assim, ao emblema que representou em 2015.

A jogadora actou no Grupo Desportivo Macedense na época passada, onde realizou 13 jogos. No seu currículo conta ainda com passagens por Pioneiros de Bragança, Alves Roçadas, Vimioso, Futsal Mirandela, Santo Cristo e RC Penaguião.

A equipa técnica do GD Chaves vai contar com outro brigantino, Paulo Touças, que vai assumir o cargo de treinador adjunto de Rute Carvalho.

Paulo Touças orientou o Grupo Desportivo Macedense até Janeiro deste ano e no distrital de Bragança de futsal feminino coleccionou vários títulos no comando técnico dos Pioneiros de Bragança e do Macedense.