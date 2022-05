Irulegui conquista primeiro troféu como treinador

O treinador, de 55 anos, estreou-se esta temporada como treinador, depois de ter pendurado as chuteiras na época passada. “Ter um prémio destes, depois de um percurso de tantas dificuldades e na localidade onde vivo, tem um sabor muito especial”, destacou.

Irulegui mostrou-se surpreendido com a moldura humana presente nas bancadas do Municipal de Santa Luzia. “Nunca tinha visto tanto povo, se calhar estiveram mais adeptos aqui do que em Sendim. Tenho 40 anos de bola e no nosso contexto nunca tinha visto tanta gente num jogo destes”.

Quanto ao futuro. O treinador não avançou se renova ou não com o Sendim. “É uma coisa que, para já, não me passa pela cabeça. Sim já fui abordado pela direcção para renovar, mas para já não há nada para adiantar. Foi um ano difícil. Vamos ver. Está tudo em aberto”, concluiu.