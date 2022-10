João Ferreira e Rosa Madureira vencem Ansiães Douro Trail

João Ferreira, em masculinos, e Rosa Madureira, em femininos, venceram a quinta edição do Ansiães Douro Trail. Os dois atletas triunfaram no Trail Longo, de 30 quilómetros.

João Ferreira, atleta do AiróRun, conclui a corrida em 02:07:14 horas, seguido de Luís Pereira (Individual) na segunda posição e Vítor Costa (AD Amarante) no terceiro lugar da classificação geral.

Em femininos, Rosa Madureira repetiu o feito de 2021. A veterana terminou a prova com o tempo de 02:16:53 horas e subiu ao lugar mais alto do pódio. Na geral foi quinta classificada.

No Trail Curto, de 16 quilómetros, Paulo Costa (AD Amarante) venceu em masculinos, com o tempo de 01:07:38 horas.

O pódio ficou completo com Manuel Curral do Grupo Mirandela a Correr e André Martins do Chaves Running Team no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

No sector feminino, a vitória foi para a mirandelense Ana Moreira (Grupo Mirandela a Correr), com 01:34:07 horas, seguida de Rosária Sebastião do Ginásio Clube de Bragança no segundo lugar e Elisabete Rocha no terceiro.

O Ansiães Douro Trail pontuou para a Taça de Portugal de Trail e tem como padrinhos João Oliveira e Flor Madureira.

A prova é organizada pela empresa Portugal NTN e promovida pelo Município de Carrazeda de Ansiães.