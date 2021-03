João Geraldo em prova no Catar

É em Doha, no Catar, que a Selecção Nacional de Ténis de Mesa participa no Middle East Hub, novo circuito mundial da modalidade, e que inclui dois eventos: o WTT Contender e o WTT Star Contender. Esta é a primeira participação internacional da equipa das quinas desde Março de 2020.

Portugal conta com João Monteiro, Marco Freitas, Tiago Apolónia e o mirandelense João Geraldo, actualmente a jogar em França, no Angers. A formação lusa iniciou no domingo a sua participação com um triunfo de João Geraldo (93.º do ranking mundial) no WTT Contender, tendo passado à segunda ronda de qualificação depois de vencer o brasileiro Thiago Monteiro, que representa o Sporting CP e ocupa a 84.ª posição do ranking, por 3-0.

Na segunda ronda, esta segunda-feira, o internacional português venceu o alemão Filus Ruwen (42.º) por 3-2. Quanto a João Monteiro (80.º) derrotou o ucraniano Yaroslav Zhmudenko por 1-3 e Tiago Apolónia venceu Zhe Yu Clarence Chew, de Singapura, que surge na 185.ª posição na lista mundial, por 3-1.

João Monteiro e Tiago Apolónia vão também jogar a prova de pares, na qual surgem como 12.º cabeças de série, que lhes garante a presença no Mapa Final.

O WTT Contender de Doha termina no dia 13 de Março e é a primeira competição do Middle East Hub, evento WTT que constitui o novo circuito mundial da modalidade.

Foto de FPTM