João Geraldo sagra-se campeão de ténis de mesa em França

Aos 25 anos, João Geraldo está a realizar “a melhor época” da sua carreira, como afirmou em entrevista à Rádio Terra Quente.

O mesatenista mirandelense acaba de conquistar a Liga francesa de ténis de mesa pelo Loups d´Angers, que representa desde 2018.

O feito foi conseguido ontem, na penúltima jornada, após o triunfo por 3-1 frente ao Caen. Este é o primeiro título do clube gaulês. “Foi a minha melhor época em termos de resultados no clube e ser campeão era um objectivo que tinha desde que vim para cá. Sendo o primeiro título de campeão deste clube certamente que vou ficar na história”, referiu.

O título por equipas é conseguido um mês depois de se ter sagrado campeão nacional individual em Portugal.

O próximo objectivo do mirandelense e conquistar medalhas no Campeonato da Europa, em Junho, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em Julho, apesar de reconhecer que a tarefa não será fácil. “Queremos ir o mais longe possível, mas sabemos que há equipas com um nível elevadíssimo como o Japão, a China, Taipé e a Coreia, que são as mais fortes, no entanto vamos sempre sonhar com uma medalha”.

No seu palmarés, João Geraldo conta já com um título de campeão europeu com a camisola da Portugal, em 2014, e uma medalha de ouro nos Jogos Europeus, em Baku, na Eslovénia, em 2015.

O mesatenista iniciou o seu percurso no CTM Mirandela, mudando-se depois para a Alemanha, onde foi pela primeira vez profissional, e desde 2018 que representa o Loups d´Angers.

Foto de ITTF