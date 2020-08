João Paulo, João Aires e Luís Sá renovam por mais uma temporada

Depois de Henrique, Minhoto, Edra, Veiga, Caravana, Rui Alves, Falcão e Mantorras, os macedenses garantiram a continuidade de Luís Sá, João Aires e João Paulo Vaz.

Luís Sá regressou ao Clube Atlético na época passada, após passagem pelo futsal, tal como o defesa João Aires que depois da saída do Macedo em 2012 passou pelo GD Moncorvo, Bragança B, Estudantes Africanos, GD Sendim e G.D. Bragança.

O médio João Paulo Vaz também avança para a segunda temporada na formação macedense, depois de ter representado o Vila Flor SC, GD Sendim, GD Moncorvo, GD Bragança e Murça.

Quanto a caras novas o Macedo, que vai ser orientado por Nuno Lima, já tinha garantido as contratações do lateral André Dias, do central Cardeal e do médio Willian Soares.