João Vicente e Manuel Morgado vencem categoria rainha da primeira edição do Heat of the Mountain

Calor, muito pó, obstáculos bastante técnicos e adrenalina marcaram a 1ª edição do Heat of the Mountain. A prova de trial 4x4 levou, este domingo, a São Pedro dos Sarracenos, em Bragança, milhares de aficionados do todo-o-terreno.

Na pista de 14 quilómetros pilotos e máquinas colocaram à prova a sua capacidade de resistência e a habilidade para ultrapassar os sete obstáculos.

Na categoria rainha, em Super Proto, o piloto João Vicente e o navegador Manuel Morgado, da Santerchips/Amturbocharger/Jot4x, subiram ao lugar mais alto do pódio.

O piloto de Alcobaça teve um triunfo bastante difícil, depois do acidente no prólogo, partiu da última posição na etapa de resistência e conseguiu deixar para trás toda a concorrência. João Vicente completou seis voltas em 2:32:52. “Foi um dia complicado. Capotei no prólogo, parti da última posição, conseguiu passar todos os carros, acreditei e ganhei. O Flávio nunca falha. Era uma pista dura com obstáculos duros”, referiu João Vicente.

Logo atrás, na segunda posição, ficou Rui Rocha (Team RJ 69) também com seis voltas à pista mas gastou mais quatro segundos que o primeiro.

O pódio ficou completo com João Boaventura no terceiro lugar. O piloto da JB Racing/Poolcentury conseguiu o mesmo número de voltas, 6, ao circuito mas despendeu de maus 24 segundo que Rui Rocha.

Em Proto, Luís Bacelo e Hugo Martins, da Oficina Bacelo, foram os mais rápidos da categoria, conseguiram completar seis voltas em 2:39:28, seguidos de João Ferreira e Tiago Alves (Euro/Quartelas 4x4) no segundo posto e António Silva e Paulo Reis (Caneças Pneus) na terceira posição.

Na categoria Extreme, Diogo Mendes ao volante de um Nissan Patrol LGR Y60 terminou na primeira posição. O piloto da Tuff 4x4/Euro conseguiu cinco voltas à pista e 2:52:36.

Logo atrás ficaram Jorge Serra e Francisco Carvalho da JBC/MK7 e Tiago Lopes e Francisco Jorge (Agro Team) no segundo lugar e terceiro, respectivamente.

Em UTV/Promoção, o piloto mais rápido foi Paulo Silva da Team Sequeiros com 5 voltas em 3:16:57. O pódio ficou completo com os brigantinos Georges Afonso e Cristiano Nascimento da GR Team 4x4 no segundo lugar, seguido Daniel Freitas e Pedro Nascimento da Freitas 93, também de Bragança, na terceira posição.

“Foi muito competitiva. O balanço é super positvo e é este tipo de coisas que queremos para a cidade. Tenho de agradecer o apoio de toda a gente que colaborou connosco e quem acredita neste projecto”, destacou Flávio Gomes da organização.

No entanto, no próximo ano deverá haver alterações em relação à data da prova. “Estamos a pensar e mudar esta prova para Maio e a de Trial Urbano para esta altura, Agosto. É por causa dos alertas de risco de incêndio, pois estivemos na iminência de não realizar a prova”, adiantou.

Na assistência, Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança, assistiu a um grande espectáculo de trial e a uma prova que atrai visitantes ao concelho. “É sempre uma prova interessante já que traz pilotos de vários pontos do país. Bragança está cada vez mais atractiva para que várias pessoas nos possam visitar”, disse o autarca.

O Heat of the Mountain levou à pista de São Pedro dos Sarracenos 24 pilotos, entre eles três brigantinos, e uma dose elevada de adrenalina. A prova regressa em 2023 mas no mês de Maio, essa é, pelo menos, a pretensão da organização.