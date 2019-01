Joel Miranda vai avançar com queixa-crime contra Óscar Monteiro

Joel Miranda não gostou das declarações de Óscar Monteiro, na passada terça-feira, à Rádio Brigantia.

Recordamos que o técnico dos Estudantes Africanos acusou Joel Miranda, Nelson Ramos e Rui Domingues, todos árbitros da A.F. Bragança, de não mostrarem qualquer respeito pelos jogadores e restante estrutura do clube.

“São árbitros que incitam à violência e dá a impressão que estão sempre à espera da nossa reacção. Esses três árbitros chegam ao nosso campo, ou outro onde vamos jogar, e não têm respeito por nós. Eles criam atritos antes, durante e depois do jogo”, disse o técnico em entrevista.

Ora, as palavras de Óscar Monteiro foram recebidas “com perplexidade” por parte do juiz de futebol.

“Refuto linearmente e com perplexidade as acusações de que fui alvo por parte do técnico/dirigente da equipa de futebol dos Estudantes Africanos, até porque nunca falei com esse senhor pelo facto de nunca estar presente nos jogos da sua equipa em que fui árbitro pelo motivo de estar sempre castigado”, disse Joel Miranda.

O árbitro vai avançar com uma queixa-crime. “Perante tal situação dar-lhe-ei oportunidade de se exprimir, manifestar e esclarecer em tribunal, pois irei apresentar uma queixa-crime contra esse senhor, o qual não o conheço”, concluiu.

Também a direcção da A.F. Bragança foi visada pelo treinador. O presidente, António Ramos, reagiu em comunicado às declarações do técnico dos Estudantes Africanos, Óscar Monteiro, que o acusou de compactuar com o comportamento de discriminação racial de alguns árbitros.

No documento, que chegou à redação do Nordeste, lê-se que a “Associação de Futebol de Bragança não pactua com situações de violência e racismo exacerbados”.

Sobre a postura do técnico/director da equipa dos Estudantes a AFB aponta para a crise de resultados da equipa e o facto de ocupar, esta temporada, com dez jornadas realizadas, o

O documento refere ainda as “inverdades propaladas” por Óscar Monteiro ao referir que o presidente da associação de futebol terá dito “que fale o branco com os árbitros”. No comunicado lê-se que é “mais uma calúnia para atingir fins inconfessáveis”.

A resposta da AFB aponta para “ameaças e tentativas de agressão aos árbitros, bem como ameaças ao presidente e ao coordenador técnico distrital da AF Bragança, por parte do ´técnico/dirigente´da AE Africanos”.

As atitudes de Óscar Monteiro são consideradas pela AFB “exageradas” e os árbitros chegam mesmo “a acusá-lo de atitudes racistas para com alguns deles”.

Num campeonato em que vários plantéis são formados por alguns jogadores oriundos dos PALOP, a associação de futebol frisa que “nunca houve, em tempo algum, acusações de racismo por parte dessas formações contra a AF Bragança.