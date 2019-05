Jogador brigantino renova pelo Benfica até 2023

O brigantino foi fundamental na conquista do 37º título das águias, com 13 golos apontados e 19 assistências. Pizzi tinha renovado em Outubro passado até 2022 e agora prolonga o contrato por mais uma temporada.

Pizzi chegou ao Benfica na temporada 2014/15 e já conta com quatro títulos nacionais de águia ao peito. Esta temporada em todas as competições somou 15 golos em 55 jogos.

Na semana passada, o internacional português, foi eleito o melhor jogador da Liga 2018/2019 pela redacção da UEFA Portugal.

No capítulo das assistências, a UEFA destacou as que valeram a vitória do Benfica nos dois duelos frente ao mais directo rival, o FC Porto.

A polivalência do internacional português no meio-campo das águias também foi realçada, sendo que o brigantino foi o quinto jogador mais utilizado no plantel.

Pizzi integra a convocatória do seleccionador nacional, Fernando Santos, para a fase final da Liga das Nações, que se joga de 5 a 9 de Junho, no Porto e em Guimarães.