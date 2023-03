Jogador com raízes em Bragança na lista de Roberto Martínez

Ángel Algobia Esteves faz parte da lista de 200 jogadores que têm sido observados pelo seleccionador nacional, Roberto Martínez.

O jogador, de 23 anos, nasceu em Madrid e é filho de Fernanda Preciosa Esteves, portuguesa natural da aldeia de Rabal, no concelho de Bragança, e do espanhol Manuel Algobia.

Ángel fez toda a formação no Rayo Vallecano. Em 2020, o médio mudou-se para o Getafe onde foi o capitão da equipa B que jogava no quinto escalão. Quique Flores, antigo treinador do Benfica, chamou-o para a equipa principal, tendo realizado 19 jogos no campeonato em 2022/23.

Foto DR