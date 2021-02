Jogador do C.A. Macedo ingressa no Benfica

Chama-se Gustavo Corunha, tem 8 anos, e é o mais recente jovem jogador de Macedo de Cavaleiros a ingressar no S.L. Benfica, fruto do trabalho realizado pelo Clube Atlético na área da formação de atletas.

Gustavo Corunha, filho de Nuno Corunha, ex-central do Macedo que actualmente joga no S.C. Mirandela, não escapou ao departamento de scouting das águias, destaca-se no contexto de treino e jogo apesar da tenra idade.

“Semear para mais tarde colher. É para isto que temos trabalhado, a formação no futebol é fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens atletas e não pode parar. Esperamos em breve estar de volta, para sermos cada vez melhores e podermos proporcionar aos nossos jovens aquilo que eles tanto gostam de fazer. Desejamos ao nosso atleta Gustavo Mendes Corunha toda a sorte do mundo, não temos dúvidas que o futuro do pequeno Gustavo vai ser risonho”, lê-se nas redes sociais do emblema macedense.

O jovem jogador treina, desde Setembro passado em Vila Real, no Centro de Formação e Treino dos encarnados associado à Casa do Benfica de Vila Real, mas com o novo estado de emergência em vigor os treinos são em casa e online.

Mas, Gustavo Corunha não foi o único atleta do distrito na mira dos encarnados. Tomás Logarinho, guarda-redes que representava a Escola Crescer, e Tomás Clemente, ex-Pioneiros de Bragança, também já integram o Centro de Formação e Treino do Benfica em Vila Real.