Jogadora do Sporting CP com ADN transmontano

Bruna Ramos veste de verde e branco desde os 14 anos. A jogadora leonina tem ADN transmontano, o pai é natural de Moredo, no concelho de Bragança, e todos os anos, no Verão, passa grande parte das férias em Trás-os-Montes.

“A minha avó mora em Moredo e as minhas tias vivem na cidade de Bragança. No Verão vou sempre um mês de férias para Bragança e gosto bastante. Já há muita gente que me identifica como jogadora do Sporting e da Selecção Nacional e acompanham o meu percurso”, referiu a jovem jogadora.

Bruna Ramos iniciou o percurso no futebol no Sacavenense por influência do irmão, que também joga no emblema de Sacavém. A semelhança de outras meninas começou por integrar uma equipa de rapazes, um facto que inicialmente não agradou aos pais. “Primeiro os meus pais não acharam boa ideia, mas depois como viram que eu gostava deixaram-me integrar a equipa”, recordou.

O salto para o Sporting CP aconteceu em 2019, mas ainda no Sacavenense somou a primeira internacionalização com a camisola de Portugal, em sub-15, frente ao País de Gales. “Na altura não tinha sido convocada à primeira e quando me chamaram fui para substituir uma jogadora que se tinha lesionado. Nem queria acreditar e quase nem dormi nessa noite antes de ir para o estágio. O meu primeiro jogo por Portugal foi no Estádio do Jamor. É uma hora jogar naquele estádio onde, por norma, só jogam equipas mais velhas”.

Desde então, Bruna Ramos é presença assídua nas selecções nacionais jovens. A defesa integra, desde domingo, o estágio da Selecção Nacional sub-17, em Arcos de Valdevez, e quer ajudar Portugal a garantir um lugar no Campeonato da Europa. “Estamos em observação e quero dar tudo para garantir a presença na convocatória para a fase de apuramento para o Europeu, que será a minha primeira grande prova internacional”, referiu.

Chegar à equipa principal do Sporting CP e da Selecção Nacional feminina é “o principal objectivo” da brigantina, que concilia o futebol com os estudos. Bruna Ramos frequenta um curso de economia no secundário e pretende seguir os estudos no ensino superior.