Jogadora mirandelense chamada à Selecção Nacional de futsal feminino

A jogadora, natural de Mirandela, é uma das 16 convocadas pelo técnico nacional, Luís Conceição, para o estágio de preparação de Portugal, que se realiza em Braga, entre os dias 2 e 8 de Maio. Está previsto a realização de seis treinos e dois jogos de preparação.

Os trabalhos da equipa das quinas vão servir para preparar a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa, que irá decorrer entre 19 e 24 de Outubro deste ano.

Na fase de qualificação a formação portuguesa, vice-campeã da Europa e segunda no ranking da UEFA, integra o Grupo 2 e vai defrontar as selecções da Eslovénia, Croácia e Polonia.

Kaká é a capitã do Grupo Desportivo de Chaves, clube que representa há sete temporadas, depois de ter iniciado o seu percurso no S.C. Mirandela 2005. A universal, de 25 anos, conta ainda com passagens pela AD Flaviense e Lazio Calcio 5 de Itália.

Esta temporada, a mirandelense já alinhou em 20 jogos com a camisola da turma flaviense, marcou cinco golos e ajudou o clube azul grená a garantir a manutenção na 1ª Divisão de Futsal feminino.

Foto Zé Paulo Silva