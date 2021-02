Jogos da 1ª Divisão e Taça de Portugal de futsal reagendados

A reorganização das competições é feita “de acordo com os regulamentos e tendo em consideração a legislação de combate à pandemia da Covid-19”, lê-se no comunicado da FPF.

Foram alteradas datas das Taças de Portugal e, consequentemente, da Liga Placard e Campeonato Nacional Feminino 1ª Divisão.

No que diz respeito à Taça de Portugal de Futsal a terceira eliminatória está agora marcada para o próximo dia 13 de Março. Em prova está o Grupo Desportivo Macedense, o único clube da A.F. Bragança ainda na competição, que irá defrontar o vencedor do jogo entre Tabuaço e São Roque do Faial.

O emblema de Macedo de Cavaleiros vai jogar fora, depois de ter ficado isento da primeira ronda e de ter eliminado o CAS Vicentense na segunda fase.

Em femininos, a terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal está agora agendada para o dia 14 de Março. Na competição também participa o G.D. Macedense que joga em casa com o Futsal Feijo, após a vitória frente ao Futsal Azeméis. As macedenses estão também em prova no Campeonato Nacional da II Divisão. A prova está parada devido à pandemia.

No sector masculino, a 2ª Divisão Nacional também está em “stand by” pelos mesmos motivos. Falta uma jornada para terminar a fase regular e ainda não há data para o recomeço da competição.