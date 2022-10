Jogos da segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal definidos

Os dois emblemas da A.F. Bragança jogam fora na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal.

O Macedense defronta os Amigos de Cerva em vez dos Reguilas de Tires que tinha ficado definido no primeiro sorteio, entretanto anulado pela FPF.

A viagem é agora mais curta para enfrentar uma equipa que esta temporada derrotou o Macedense para o campeonato. “Vamos defrontar um adversário da nossa série com quem perdemos a segunda jornada. Vamos procurar fazer melhor do que aquilo que fizemos nesse jogo e procurar passar à próxima eliminatória”, disse Costinha, treinador do GDM.

Quanto ao Mogadouro também joga fora com o Amarense, quinto classificado da 2ª Divisão B, na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, depois de ter ficado isento da primeira ronda.

Artur Pereira, treinador dos Academistas, só pensa na vitória e na passagem à próxima ronda. “É um jogo em que não temos nada a perder, só a ganhar. O Amarense tem boa equipa e vamos lá disputar o jogo pelo jogo e queremos passar a eliminatória, não podemos pensar de outra forma”.

Quanto ao Valpaços recebe a AD Jorge Antunes. A segunda eliminatória está agendada para o dia 12 de Novembro.