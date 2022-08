Jorge Mariz prepara participação no Campeonato do Mundo UCI Granfondo em Itália

Depois de alguma incerteza Jorge Mariz já confirmou a presença no Campeonato do Mundo UCI Granfondo em Trento, Itália, de 15 a 18 Setembro.

O ciclista do Velo Clube de Bragança garantiu a qualificação para a prova mundial no dia 31 de Julho no Granfondo Coimbra Region, onde conseguiu o terceiro lugar em Elite masculinos. Na altura, Jorge Mariz não sabia que conseguia ou não participar, por falta de apoios.

“Não sabia se ia conseguir os patrocínios necessários, por isso não podia confirmar logo a presença. No entanto, percebi que tenho ao meu lado as pessoas certas para me ajudar a alcançar os meus objectivos, nomeadamente a empresa Reconco, a quem agradeço imenso, e a minha equipa o Velo Clube, que nunca me deixa faltar nada. Também agradeço a outras pequenas empresas da região, como por exemplo a Navalhas Gilberto Ferreira”, disse.

Jorge Mariz já se inteirou das dificuldades da prova que conta com ciclistas dos quatro cantos do mundo e muito experientes. “Sei que é um percurso muito montanhoso com subidas longas e de acentuada altitude”.

Entretanto, ciclista brigantino sofreu um revés na preparação para a prova durante um treino em Espanha. “Vou sentir algumas dificuldades visto que, recentemente, sofri uma queda durante um treino na Sierra de Erro, em Pamplona, Espanha, que me impediu de treinar durante esta última semana”.

Ainda assim, motivação não falta a Jorge Mariz que vai representar a cidade de Bragança e Portugal numa competição de alto nível. “Estou altamente motivado. Sei que o nível de exigência será enorme, mas o que pretendo, acima de tudo, é desfrutar desta experiência única e aproveitar cada momento ao máximo”.

Jorge Mariz viaja para Trento, em Itália, no dia 15 de Setembro e três dias depois participa no Campeonato do Mundo UCI Granfondo.

Foto de Tiago Ferreira