Jorge Nunes condecorado Comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República

Natural do Refoios, freguesia do Zoio, concelho de Bragança, licenciou-se em Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia do Porto. Trabalhou na câmara de Torre de Moncorvo em 1978 e 1979. Em 1997 candidatou- -se à câmara de Bragança, onde foi presidente até 2013, cumprido quatro mandatos. Foi ainda gestor de fundos comunitários da região. Jorge Nunes diz que se sente “satisfeito” mas, sobretudo, “reconhecido pelos cidadãos que ao longo de anos lhe permitiram, em termos públicos, fazer um trabalho de desenvolvimento e de afirmação da comunidade”. Além disso, reconhece que esta distinção lhe trará mais responsabilidade. “Obrigam-se a olhar do dia de amanhã e o futuro com redobrado empenho para continuar a fazer aquilo que puder e que me compete, a favor da comunidade e das pessoas da nossa terra e do interior de Portugal e, na medida do possível, do próprio país”, frisou. Embora grande parte da sua vida tenha sido dedicada à política, também a escrita tem um papel importante no seu percurso. É autor de três livros. “Gerardo Burmester. As cores não dizem nada” lançado em 2009 e escrito com João Fernandes. “Reflexões e Contributos para o Desenvolvimento Regional do Interior”, lançado em 2020. E o último, apresentado este ano, intitulado “Congressos Transmontanos (1920 -2020) Unir o tempo do passado, do presente e do futuro”. “Todos nós na nossa vida temos um legado. Eu tenho parte que digamos que não posso aumentar, é o que está feito, mas devo continuar a fazer alguma coisa para o reforçar. E na escrita, se Deus me ajudar, continuarei a fazer o melhor, tratando temas de âmbito regional e de interesse para o desenvolvimento da comunidade”, adiantou. Esta não é a primeira vez que Jorge Nunes é condecorado pela Presidência da República. Em 2014, foi distinguido como Comendador da Ordem de Mérito Civil. Condecorações que disse serem um “reconhecimento” que lhe acrescentam “responsabilidade de continuar a fazer o que puder a favor da comunidade”. O antigo presidente da câmara de Bragança foi condecorado Comendador da Ordem do Infante D. Henrique na passada quinta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa.