Jornada dupla com vitória e uma derrota

Foram mais dois grandes jogos de voleibol aos quais os brigantinos assistiram no fim-de-semana.

A formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança teve jornada dupla no Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga, onde somou uma vitória e uma derrota.

No sábado, as brigantinas começaram por vencer o CARTaipense por 3-1, com os parciais de 25-15, 24-26, 25-17 e 25-20, em jogo da terceira jornada.

A equipa treinada por Pedro Jacinto não entrou bem no primeiro set, mas conseguiu vencer, e no segundo os serviços falhados ditaram a vitória da formação adversária no segundo set. “Demos o jogo por adquirido e relaxámos no segundo set. Falhámos muitos serviços e depois tivemos que correr atrás do resultado”, referiu o técnico.

O CAB terminou o encontro com um triunfo por 3-1.

Já ontem o emblema brigantino recebeu o SC Braga, jogo relativo à quarta jornada.

As transmontanas venceram os dois primeiros sets numa partida de elevado nível, com as duas equipas a proporcionarem um grande espectáculo de voleibol. “Foi um jogo brilhante de 2 horas e 37 minutos. Defrontámos uma equipa muito consistente, que nos permitiu dar um excelente espectáculo. Infelizmente o resultado caiu para o Braga”, lamentou Pedro Jacinto.

As bracarenses acabaram por dar a volta ao marcador com uma vitória por 2-3.

Na próxima jornada, marcada para sábado, dia 12, o Clube Académico de Bragança joga fora com o SVR Benfica, jogo relativo à jornada 5.

Quanto à formação de iniciadas do CAB estreou-se no sábado no Torneio de Inverno da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes. As brigantinas perderam 3-0 com o SC Vila Real.

Já este domingo, o CAB recebeu cerca de 80 jovens voleibolistas no Torneio de Outono de minis, que contou com o SC Vila Real, SVR Benfica e Valpacinhos.