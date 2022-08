José Alves regressa ao comando técnico dos Estudantes Africanos

A Associação de Estudantes Africanos inicia hoje os trabalhos de pré-época. José Alves foi o treinador escolhido para orientar a equipa.

Iven Lima, director desportivo da AEAB, considera que é um técnico que vai trazer experiência ao plantel. “Queremos trazer uma nova mentalidade à equipa. É um treinador com experiencia, já treinou equipas de formação e pode trazer muitas coisas positivas aos nossos jogadores. É trazer para a equipa conhecimento e métodos para realizarmos um bom campeonato”, afirmou.

José Alves treinou na época passada a formação de juvenis do Grupo Desportivo de Bragança no nacional. O técnico, de 51 anos, também já passou pelo futebol feminino, na temporada 2017/2019 orientou a formação sub-19 da AD Paredes.

Os trabalhos de pré-época dos estudantes começam bastante desfalcados pois a formação do plantel depende do início do ano lectivo, já que quase todos os jogadores são estudantes.

“É um problema recorrente. Não temos meios financeiros para contratar jogadores e a nossa aposta é nos alunos do IPB. Ou seja, todos os anos temos uma equipa renovada, mas com talento até porque no final das épocas muitos vão para outros clubes”, referiu Iven Lima.

“Dar luta aos candidatos” e “chegar o mais longe possível” na Taça da A.F. Bragança são os objectivos da Associação de Estudantes Africanos para a temporada 2022/2023.