José Bragada lança manual de atletismo em formato eBook

“Atletismo na Escola – Ensino por etapas” é o título do livro do brigantino José Bragada, professor no Instituto Politécnico de Bragança e antigo presidente da associação de atletismo.

O esboço da obra começou a ser delineado em 2000 quando publicou um trabalho sobre a modalidade, vinte anos depois junta-se a outros textos.

A escassez de documentação e “de material de apoio ao ensino do atletismo nas escolas e nos clubes” motivou o docente a publicar o livro. “No atletismo, ao contrário das outras modalidades, não há quase documentação. Comei a pensar que poderia fazer alguma coisa para colmatar essa falha. Este tipo de abordagem do ensino por etapas não é exclusivo do atletismo há outras modalidades que já o fazem há muitos anos”, acrescentou.

José Bragada faz uma abordagem metodológica do atletismo o que facilita os professores no ensino da modalidade e a aprendizagem dos alunos. “É importante para as crianças que nunca tiveram contacto com o atletismo saber por onde devem começar e que aspectos metodológicos devem ser seguidos. Deve ser seguida uma sequência e não estava feita. A maioria dos professores aborda o atletismo de acordo com as normas que estão programadas para aquela idade. O ensino estava organizado por idades e ano escolar e na realidade não pode ser assim. Podemos ter alunos com desenvolvimentos diferentes no mesmo ano”, explicou.

O trabalho de José Bragada resulta dos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação académica, das ações de formação em que tem participado, o ensino do atletismo e a prática da modalidade há 35 anos. “São reflexões que foram surgindo com diferentes pessoas. É um resultado da experiência acumulada como atleta e professor”.

Captar mais jovens para o atletismo continua a ser uma ‘batalha’ para os responsáveis da modalidade, numa altura em que assistimos a um aumento significativo de atletas nos escalões de seniores e veteranos.

José Bragada entende que “alunos têm que ser motivados”. “Dizemos que o atletismo é uma modalidade base, no entanto na escola temos dificuldade para motivar os mais novos para a prática do atletismo. Na maioria dos casos há uma abordagem deficiente dos professores aos alunos. Depois há quem pense que o atletismo é só corrida, mas este tem outras disciplinas como os saltos que podem ser bem mais interessantes para os alunos. A abordagem às crianças não pode ser só feita com a corrida”.

O professor de atletismo alerta para a necessidade de haver treinadores “com conhecimentos específicos”.

Entretanto, o atletismo, à semelhança de outras modalidades, está parado devido à Covid-19. Mas, José Bragada diz ser necessário retomar as provas. “É importante retomar o mais rápido possível algumas provas. Há imensa gente a correr e que estavam habituados a competir e que agora não têm possibilidade de participar em corridas. Com alguma imaginação arranjamos soluções para cumprir as regras de saúde. Por exemplo, se as provas forem realizadas por tempo líquido não é necessário os atletas partirem ao mesmo tempo”.

“Atletismo na Escola – Ensino por etapas” aborda duas fases do ensino da modalidade: uma pré-desportiva e outra de iniciação desportiva. O livro estrutura o ensino por objectivos, ilustrados com exercícios/jogos, princípios metodológicos e regras de segurança, a ter em conta nas corridas, nos saltos e nos lançamentos. O conteúdo do livro é de aplicação fácil na planificação e realização das aulas de atletismo.

A publicação está apenas disponível em formato de eBook e pode ser adquirido na Leya on line, Fnac, Bertrand e outras plataformas de venda.